Son Dakika Haberleri: Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti
Son Dakika Yaşam Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

1 saat önce

Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özer Ülker ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt, bir süre misafirleri ile sohbet etti. Başkan Kurt'un Kırka Halkına ve derneklerine her zaman destek verdiğini belirten Dernek Başkanı Ülker Özer, bu destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Ülker, Odunpazarı Belediyesi ile daha fazla iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti.


Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özer Ülker ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin hemşehri derneklerine her zaman önem verdiğini söyledi. Hemşehri derneklerinin kültürün yeni nesillere aktarılarak unutulmasını engellediğini kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak bu derneklere destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.


Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özer Ülker, ziyaret sonunda Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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