Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 170 Sandık Yeniden Sayılacak

Kırklareli'de 170 Sandık Yeniden Sayılacak

2 saat önce

KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.

Kırklareli'de 170 Sandık Yeniden Sayılacak, System.String[]
KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.

Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve  Ak Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. - Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:49 Kaynak: DHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, MHP, Kırklareli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti MHP, Mersin Gülnar'daki Seçiminin İptal Kararına İtiraz Edileceğini Duyurdu Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:01:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 170 Sandık Yeniden Sayılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]