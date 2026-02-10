Kırklareli'de 71 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'de 71 Şüpheli Tutuklandı

10.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde bir ayda 71 şüpheli tutuklandı, 590 kişi üzerinde işlem yapıldı.

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 71 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen denetimler ve meydana gelen olaylar kapsamında 590 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çalışmalarda, haklarında aranma kaydı bulunan 93 şüpheli yakalanırken, 18 tüfek, 24 tabanca ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 71 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

- Okul servisleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, servis sürücüleri ile personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Ekipler, servis araçlarının evraklarını inceleyerek, kış lastikleri ile araçların genel durumunu denetledi.

Denetimlerde ayrıca sürücüler, öğrencilerin araca biniş ve inişleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 71 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:42:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'de 71 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.