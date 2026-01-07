Kırklareli\'de Sağanak Yağış Etkili

KIRKLARELİ'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Kırklareli'de, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Öğleye doğru şiddetini artıran yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazıları şemsiyeleriyle yürümeyi tercih ederken, bazıları otobüs duraklarına sığındı. Şemsiyesi olmayanlar da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığı 12 derece olduğu kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.