KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI - Son Dakika
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KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI

10.03.2022 10:37

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, midibüs sürücüsünün bariyer kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalıştığı ve bu nedenle kaza olduğu belirtilerek, Demir yolunda ilerleyen trenin saat 07.10 sıralarında Hayrabolu Mevkii Alpullu İstasyonu girişinde bulunan hemzemin geçitten geçişi esnasında kara yolu araç sürücüsü tren geldiği halde kapalı olan bariyerden geçmeye çalışırken trene çarptı. Çarpma sonucu minibüste bulunan 27 yolcu hafif şekilde yaralanırken araç tren trafiğini engellediğinden demir yolu bir süre tren trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı denildi.

KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI
KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI
KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI

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Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Kırklareli, Midibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ'DE YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİDİBÜSE ÇARPTI 27 YARALI - Son Dakika
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