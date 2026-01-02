Kırklareli'nde Afet Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
Kırklareli'nde Afet Yönetimi Toplantısı

02.01.2026 22:45
Vali Uğur Turan başkanlığında afet müdahale planı ve koordinasyonu ele alındı.

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İl Afet Müdahale Planı'nın hazırlanması, uygulanması ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Uğur Turan, afet ve acil durumlara hazırlıkta, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurgulayarak, görev ve sorumlulukların net şekilde tanımlanmasının müdahale sürecinin etkinliği açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Toplantının sonunda, yerel düzeyde oluşturulan müdahale organizasyon yapısı, çalışma gruplarının görev dağılımları ile ana ve destek çözüm ortaklarının sorumlulukları değerlendirildi. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, afet türlerine göre uygulanacak planlama esaslarının titizlikle takip edilmesi ve sürecin koordinasyon içerisinde yürütülmesi kararlaştırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

