Kırklareli'nde Aile Odaklı Sosyal Hizmetler

23.01.2026 13:15
Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile odaklı sosyal hizmet çalışmalarının bütüncül, koruyucu ve önleyici bir anlayışla sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'tan il genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda Aile Yılı çerçevesinde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı, Otizm İl Eylem Planı, Kadının Güçlendirilmesi İl Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı ve Roman İl Eylem Planı ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Aile bütünlüğünün desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi başta olmak üzere Çocuklar Güvende Programı, şiddet mağduru kadınlara yönelik uygulanan elektronik kelepçe sistemi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve personele yönelik hizmet içi eğitimler de değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki süreçte uygulanması planlanan yeni projeler ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görevli yöneticiler tarafından Sosyal Hizmet Merkezi işlemleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, kadın konukevi hizmetleri, Çocuk İlk Kabul ve Çocukevleri hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit ve gazi işlemleri, mali işlemler ve yatırımlar, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri, Çocuk İzlem Merkezi faaliyetleri ve doğum yardımları, evlilik öncesi eğitimler, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, ALO 183 Sosyal Destek Hattı hizmetleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi. İl Müdürü Bilgin Özbaş, ayrıca 2026 yılı hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Vali Uğur Turan, aile odaklı sosyal hizmetlerin bütüncül, koruyucu ve önleyici bir anlayışla sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin güçlendirilerek devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Turan, kurumlar arası iş birliğinin sosyal hizmetlerin etkinliğini artıracağını belirtti. Yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür eden Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün toplumun her kesimine dokunan hizmetleriyle önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Yerel, Son Dakika

