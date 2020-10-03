Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 13 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Pınarhisar ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişiye 13 bin 500 lira ceza uyguladı.