Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 7 bin 200 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Lüleburgaz ilçesine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.
Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişiye toplam 7 bin 200 lira ceza uyguladı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada çalışan B.Ç. merdiven ile reyonlara malzeme dizdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
B.Ç. sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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