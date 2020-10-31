Pınarhisar ilçesinde pekmez kazanının içine düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca beldesinde evinin bahçesinde odun ateşinde pekmez kaynatan E.G. dengesini kaybederek kazanın içine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen E.G. ilk tedavisinin ardından İstanbul Kartal Devlet Hastanesine sevk edildi.
E.G'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaçak kazı yapan kişi yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakıllı beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, E.Ç'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira ceza kesildi.
Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika