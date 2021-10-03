Kırklareli'nde balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları - Son Dakika

Kırklareli'nde balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları toplantısı düzenlendi.

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek ile kurum müdürleri ve başkanları katıldı.

Toplantıda, balıkçı barınaklarının imar planı, kiralanması, koşullarının iyileştirilmesi konuları görüşüldü.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, balıkçıların refahını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Balıkçıların çalışma şartlarını iyileştirerek, en güzel hizmeti verebilecekleri bir mekan oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Aksoy, "Bakanlığımız denizlerimizde su ürünleri varlığının geliştirilmesi ve korunması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ülkemiz balıkçılığının gelişmesi için Bakanlık olarak balıkçılarımızın yanındayız." dedi.