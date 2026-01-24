Kırklareli\'nde Çiftçilere Destek Toplantısı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, köy köy dolaşarak tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında çiftçiye bilgiler veriyor.

Sergen köyünde çiftçiyle bir araya gelen Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik görevliler, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verdi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik görevlileri, vatandaşlarla yaptıkları köy kıraathanesinde toplantıda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı, yangın tedbirleri gibi konular da ele alındı. ÇKS'de yapılan değişiklikler ve yeni destekleme proje modelleri anlatılırken, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlarla ilgili ayrıntılı bilgiler de verildi. - KIRKLARELİ