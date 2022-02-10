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Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

10.02.2022 16:47
Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, N.Ç'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kaçak 8 bin adet makaron, 2 bin 800 paket sigara, 2 sigara sarma makinası ve 7 kilogram tütün ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili N.Ç'yi gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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Büyükmandıra, Kaçak Sigara, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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