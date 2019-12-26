Kırklareli'nde huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

Pınar Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk Şube Müdürü Levent Onur, toplantıda, huzur toplantılarında emniyet çalışmalarını aktararak, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

Okullara yönelik çalışmalarda polis sorumluluk bölgesindeki 36 ilk ve orta okullarında 7 okul polisinin görevlendirildiğini ifade eden Onur, 29 okulda da okul eğitim koordinasyon görevlilerin bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca okullarda İş-Kur vasıtasıyla özel güvenlik görevlilerin de görevlendirildiğini aktaran Onur, geçen yıl okul çevresi ve içinde 15 olayın meydana geldiğini anımsatarak bu yıl düşüş yaşandığını kaydetti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mutlu Bucurgat da trafik uygulamalarına ve asayiş denetimlerine yönelik bilgiler verdi.

Diğer şube müdürleri de kendi sorumluluk alanlarına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda daha sonra vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.