Kırklareli\'nde İstavrit Denetimi

Kırklareli'nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, avlanabilir asgari boyun altında olduğu tespit edilen 110 koli istavrit için cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak yürütülen su ürünleri denetimlerinde, satışa sunulan balıklar kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, avlanabilir asgari boy şartını taşımadığı belirlenen 110 koli istavritle ilgili idari yaptırım uygulandı. Satışa uygun olmadığı belirlenen su ürünlerinin ise kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılarak sosyal faydaya dönüştürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.