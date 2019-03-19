Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonları

Kırklareli
'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize
ilçesine bağlı Kışlacık ve Hamidiye
köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Papazın Çiftiliği, Meleşkoru ve Kuşku mevkilerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.T, Ş.B, T.İ, K.D, B.K, E.S, M.Ç, M.Ö, M.Ö, V.E, S.K, D.A, Z.Y ve N.A'yı suç üstü yakaladı.
Ekipler, şüphelilerden F.T'nin Papazın Çiftiliği mevkisinde 1 metre genişliğinde çukur kazdığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Operasyonda ele geçirilen dedektör, halat, dürbün, fener, orak ve kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.