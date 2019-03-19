Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonları

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonları

1 saat önce

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonları, System.String[]
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kışlacık ve Hamidiye köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Papazın Çiftiliği, Meleşkoru ve Kuşku mevkilerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.T, Ş.B, T.İ, K.D, B.K, E.S, M.Ç, M.Ö, M.Ö, V.E, S.K, D.A, Z.Y ve N.A'yı suç üstü yakaladı.

Ekipler, şüphelilerden F.T'nin Papazın Çiftiliği mevkisinde 1 metre genişliğinde çukur kazdığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen dedektör, halat, dürbün, fener, orak ve kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]