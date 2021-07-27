Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, asayiş uygulamasında yakalandı.
Kıyıköy beldesi İSKİ yolu mevkisinde denetimde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.S yönetimindeki otomobili durdurdu.
Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda jandarma ekipleri, Y.S'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Karantina ihlalinden dolayı Y.S. hakkında tutanak düzenlenirken, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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