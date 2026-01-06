Kırklareli'nde Komando Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
Kırklareli'nde Komando Yarışması Tamamlandı

06.01.2026 20:51
41'inci Komando Tugayı'nda yapılan yarışmada komandolar, zorlu parkurlarda başarılı performans sergiledi.

Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda, "1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması" başarıyla icra edildi. Zorlu parkurlar ve görevlerden oluşan yarışmada komandolar, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "41'inci Komando Tugay Komutanlığımızda "1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması" icra edildi. Komandolarımız yarışmada başarılı bir mücadele ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Yarışma boyunca fiziki dayanıklılık, hız ve koordinasyonun ön planda olduğu etaplarda mücadele eden komandoların, yüksek disiplin ve kararlılık sergilediği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Kırklareli'nde Komando Yarışması Tamamlandı
