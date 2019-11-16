Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde köpeklerin yardımına itfaiye yetişti
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Kırklareli'nde köpeklerin yardımına itfaiye yetişti

6 saat önce

Kırklareli'nde itfaiye ekipleri, kuyuya düşen ve kapı demirlerine sıkışan iki köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Kırklareli'nde köpeklerin yardımına itfaiye yetişti, System.String[]

Kırklareli'nde itfaiye ekipleri, kuyuya düşen ve kapı demirlerine sıkışan iki köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Karahıdır Mahallesi Ayazma Sokak'ta kuyuda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler, kuyunun üzerine kurduğu 3 ayaklı vinç yardımı ile kuyuya indi. Güçlükle dışarıya çıkarılan köpeğin bitkin ve halsiz olduğu görüldü.

Ekiplerce "Mucize" adı verilen köpek, tedavi için geçici bakımevine götürüldü.

Bu arada ekipler, kurtarma çalışmaları sırasında başka bir köpeğin de aynı mahallede bir evin bahçe kapısındaki iki demir arasına sıkıştığı ihbarını aldı. Ekipler bu köpeği de yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla kurtardı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki köpeğin de hayatlarının kurtarılmasında hassasiyet gösteren vatandaşlar ile itfaiye personeline teşekkür etti.

Kent sakinlerinin bu tür durumlar karşısında itfaiye ekiplerini bilgilendirdiğini aktaran Kesimoğlu, belediye olarak her canlıya önem verdiklerini kaydetti.

Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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