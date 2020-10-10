Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

10.10.2020 09:33
Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.

Balaban köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen M.Ö. ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

M.Ö. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kırklareli, Demirköy, Balaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı
Halil İbrahim Dervişoğlu için şoke eden iddia: Menajeri onu kandırdı Halil İbrahim Dervişoğlu için şoke eden iddia: Menajeri onu kandırdı         
09:35
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı         
08:05
Hadise, Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi         
23:06
Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor         
22:14
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor         
16:01
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 09:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei