Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Balaban köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen M.Ö. ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

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