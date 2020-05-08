Kırklareli'nde

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "Mutlu insanlar kenti" sloganının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini bildirdi.

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Mutlu insanlar kenti" sloganının Marka Tescil Belgesi ile tescillenmesi amacıyla geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirtti.

Başvurunun olumlu bulunduğunu ifade eden Kesimoğlu, sloganın Kırklareli Belediyesi adına tescillendiğini kaydetti.

Sloganının Kırklareli'ne çok yakıştığını belirten Kesimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir marka yaratmak adına slogan her zaman çok önemlidir. Akılda kalıcı, vurgulu ve söylendiğinde ilk akla gelen olmak çok önemlidir. Biz de, 'Mutlu insanlar kenti' dendiğinde artık Kırklareli'nin akla geldiğini biliyoruz. Uzun yıllardır güzide illerimizden biri olan Kırıkkale ile karıştırılıyorduk. Yavaş yavaş bu algıyı kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde Kırklareli'ni marka kentler arasına taşıyacağımızı söyledik. Yaptığımız projeler ile her geçen gün Kırklareli'nin çıtasını yukarıya taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz.

Göreve geldiğimizde Kırklareli'nin bir slogana da ihtiyacı olduğunu gördük. Daha sonra benim konuşmalarımda sıkça yer verdiğim 'Mutlu insanlar kenti' cümlesinin Kırklareli'ne yakışacağını düşündük. Hem vatandaşlarımız arasında pozitif etki yaratacak hem de diğer bölgelerde ki vatandaşlar için de Kırklareli'nin nasıl bir kent olduğunu anlatacak bir cümle oldu. 'Mutlu insanlar kenti Kırklareli' artık bizim tescillenmiş sloganımızdır. Tüm Kırklareli'ne hayırlı olsun."