Kırklareli'nde şehit aileleri, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde şehit aileleri, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi

24.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yakup Yürükçü, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Kırklareli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yakup Yürükçü, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Yürükçü, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Türk bayrağının binlerce şehidin kanıyla dalgalandığını ifade eden Yürükçü, şehit aileleri olarak bu çirkin saldırı karşısında yüreklerinin burkulduğunu kaydetti.

Bu tür eylemlerin Türk milletinin birlik ve beraberliğini zedeleyemeyeceğini vurgulayan Yürükçü, şöyle devam etti:

"Devletimizin ilgili birimlerinin söz konusu saldırıyla ilgili gerekli hukuki süreci kararlıkla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Bu menfur eylemi gerçekleştirenler ve arkasındaki karanlık odaklar, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.

Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de bayrağına, vatanına ve şehitlerinin emanetine sahip çıkacak kudrete sahiptir. Hiç kimse bu aziz milletin değerlerini hedef alarak sonuç alacağını sanmamalıdır.

Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimize yönelik her türlü saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz."

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Savunma, Güncel, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde şehit aileleri, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:37:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde şehit aileleri, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.