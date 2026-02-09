Kırklareli'nde Süt Ürünleri Depo Yangını - Son Dakika
Kırklareli'nde Süt Ürünleri Depo Yangını

09.02.2026 21:39
Kırklareli'de süt tesisinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı, inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ'de süt ürünleri üretim tesisi deposunda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İnece beldesinde bulunan süt ürünleri üretim tesisisin deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da tesise gelerek çalışmaları takip etti. Yangında fabrikanın depo kısmında zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

