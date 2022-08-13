Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

13.08.2022 09:28
Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Kırklareli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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