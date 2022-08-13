Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Kırklareli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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