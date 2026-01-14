Kırklareli'nde Turizm Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Kırklareli'nde Turizm Projesi Tanıtıldı

14.01.2026 16:19
Kırklareli, Straldzha ve Milli Eğitim iş birliğiyle 'Turizmde Beceri Kazanımı' projesi tanıtıldı.

Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bulgaristan'ın Straldzha Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Turizmde Beceri Kazanımı" Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Turizm Uygulama Oteli Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Straldzha Belediye Başkan Yardımcısı Aleksandar Veselinov Stanchev ile proje koordinatörü ve ekipler katıldı.

Toplantıda konuşan Şeker, proje ile Kırklareli'nin turizm potansiyelinin nitelikli insan kaynağıyla destekleneceğini belirterek, gençlere yeni meslek olanakları oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin 24 ay süreceğini ve 936 bin avro bütçeyle uygulanacağını ifade eden Şeker, proje kapsamında Türkiye ve Bulgaristan'da turizm, eğitim ve altyapı alanlarında çeşitli yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti.

Straldzha Belediye Başkan Yardımcısı Stanchev de projenin her iki ülke açısından hayırlı olmasını dileyerek, turizm altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra eğitim ve kültürel faaliyetlere katkı sağlayacağını belirtti.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem ise müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, proje koordinatörü Ayşe Berna Bilgin Nama'nın sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

