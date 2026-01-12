Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir hayvan çiftliğinde arama yapıldı.

Aramalarda, saksılara gizlenmiş uyuşturucu ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 21 bin lira, 350 avro ile 2 bin sterlin ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.S, M.K.G. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.