Kırklareli'nden Kısa Kısa

Çalışma ve İş Kurumu Kırklareli İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Çalışma ve İş Kurumu Kırklareli İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Babalıoğullu, aktif iş gücü programları, teşvikler, kısa çalışma uygulaması ile kurumlarınca yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.



Ilık, bilgilendirmelerinden dolayı Babalıoğullu'na teşekkür ederek, üyeleri ile bu bilgileri paylaşacaklarını söyledi.



Yerel seçime doğru



AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Süzülmüş ile Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, Topçu Baba Cem Evi'ni ziyaret etti.



Topçu Baba Derneği Başkanı Mustafa Can'dan çalışmaları hakkında bilgiler alan Süzülmüş, Topçu Baba Cem Evi'ni gezdi.



Süzülmüş, yaptığı konuşmada yerel seçimlerde herkesin desteğini beklediklerini söyledi.



Kendilerini güler yüzle karşılayan ve samimiyetle kucaklayan Can'a teşekkür eden Süzülmüş, seçim çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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