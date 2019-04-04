Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

15 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı Şube Başkanlığına seçilen Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı Şube Başkanlığına seçilen Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Göç, ziyarette çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni seçilen Göç ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileğinde bulundu.

Çiğ süt fiyatı belirlenmeli

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Ulusal Süt Konseyi tarafından en kısa süre çiğ süt fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, süt fiyatlarının açıklanmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade etti.

Üreticilerin zam değil hak ettiği değeri istediğini belirten Dermenci, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizler süt fiyatlarına zam beklemiyoruz. Bizler sadece süt üreticisinin çektiği sıkıntıya karşılık hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Süt üreticilerine memnun edici bir fiyat verilmezse, sağmal ineklerini kesime gönderemeye devam edeceklerinin endişesini yaşamaktayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:00 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Türk Kızılayı, Volkan Göç, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:15:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]