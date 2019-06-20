Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
'nde Eğitim-Sektör işbirliği protokolü imzalandı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in makamında gerçekleştirilen imza törenine, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Milli Eğitim Müdür Vekili Kerim Sanık ile tekstil ürünleri satış firması yetkilileri katıldı.
Vali Bilgin, törende, protokol kapsamında firma tarafından temin edilecek fire kumaşların öğrenciler tarafından kıyafete dönüştürüleceğini söyledi.
Üretilen kıyafetlerin satışından elde edilecek gelirlerin sivil toplum örgütlerine bağışlanacağını ifade eden Bilgin, yapılan bağışlarla da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılacağını belirtti.
Bilgin, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Armatür dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında, Lüleburgaz
ilçesinin Ayvalı
köyü ile Pınarhisar
ilçesinin Camikebir ve Dere mahallelerine yarın enerji verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Ayvalı köyünde 09.00-18.00, Camikebir ve Dere mahallelerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Vali Bilgin, huzurevi sakinleriyle biraraya geldi
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, huzurevi sakinleriyle biraraya geldi.
Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, konak bahçesinde kabul ettiği huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.
Bilgin, huzurevi sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyerek yaşlıların durumları hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman
'dan bilgi aldı.
Bilgin, konuşmasında, yaşlıların belirli günlerde değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.
Herkesin bir gün yaşlanacağını unutmamasını isteyen Bilgin, yaşlıların her zaman isteklerini ve sorunlarını gidermek için çalıştıklarını belirtti.
Ardından Vali Bilgin, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verdi.