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Kırklareli'nden kısa kısa

56 dakika önce

Kırklareli'nde "Sütünüze Bereket" Projesi çalışmaları sürüyor.

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Kırklareli'nde "Sütünüze Bereket" Projesi çalışmaları sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Danone işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından proje çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, "Sütünüze Bereket" Projesi'ne çok önem verdiklerini söyledi.
Proje ile bölgede sürdürülebilir köy sütçülüğünün geliştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Özel, köylerde süt üreticilerine rol model örnek besiciler oluşturmak istediklerini belirtti.
Bölgede çok önemli bir potansiyel bulunduğunu dile getiren Özel, proje sonunda süt sağımının daha bilinçli olarak yapılabileceğini ve süt üretiminin artacağına inandıklarını kaydetti.
Özel, projede uygulamalı eğitimlerin yapılacağını bildirdi.
Özel, konuşmasının ardından projenin hazırlanmasında emeği geçen personel Canan Gökten, Yıldız Pınar Durak, Ferhat Cüne ve İlker Özel'e teşekkür belgesi verdi.
-Elektrik kesintisi
Babaeski ilçesine bağlı üç köyde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Babaeski ilçesinin Karacaoğlan, Kuzuçardağı ve Terzili köylerine yarın bir süre elektrik verilmeyeceği belirtildi.
Söz konusu kesintiler Karacaoğlan köyünde 09.00-12.00, Kuzuçardağı köyünde 12.00-15.00, Terzili köyünde ise 15.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istedi.
Kırklareli, Babaeski, Danone, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:01 Kaynak: AA
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