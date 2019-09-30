Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılar denetleniyor.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Denetimlerde usulsüz olarak avcılık yaptığını tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatıldığını ifade eden Deniz, ilgili yasa kapsamında idari para cezasının da uygulandığını belirtti.

Ekiplerin 24 saat sahada görev yaptığını aktaran Deniz, vatandaşların da olumsuzluk ile karşılaşması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmasını istedi.

-Altyapı çalışmaları

Kırklareli İl Özel İdaresi'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, yatırım programı kapsamında Vize ilçesinin Çavuşköy ve Okçular köyleri isale hattı boru değişimi yapıldığı bildirildi.149 bin 780 lira lira maliyet ile çalışmanın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Çavuşköy köyünde 900, Okçular köyünde ise 2 bin 900 metre yeni boru hattı çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, köylere yapılan yatırımların devam edeceği aktarıldı.