Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ı makamında kabul etti.

Demirtaş, ziyarette, hafta kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin, bütün din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, herkese görevinde başarılar diledi.

Şehit ailelerini konakta ağırladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, şehit ailelerini valilik konağında ağırladı.

İlknur Bilgin, kapıda karşıladığı şehit ailelerinin istek ve sıkıntılarını dinledi, bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerini Türk milletine bir şehit emaneti olarak gördüklerini ifade eden Bilgin, her zaman ailelerin yanında olduklarını belirtti.