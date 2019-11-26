Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Alpullu Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Bilgin, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olma özelliğine sahip fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden üretim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrikanın çalışmasının Türkiye açısından önemli olduğunu aktaran Bilgin, bu nedenle zaman zaman ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.