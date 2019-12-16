Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrenci kulüpleri üyeleri bir araya geldi.

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Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrenci kulüpleri üyeleri bir araya geldi.

Kırklareli Kent Konseyi binasında, gerçekleştirilen toplantı Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Umutlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından görüş alışverişinde bulunuldu.

Meyve ağaçlarında budama kursu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve ağaçlarında budama kursu açıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Kursun ilk bölümünde genel bağcılık konusu ile bağlarda terbiye ve budama sistemleri konusunun işlendiği ifade edilen açıklamada, kursun geri kalan kısmının meyvecilik konusu ile devam edeceği aktarıldı.

Kent Konseyi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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