Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlahiyat Fakültesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Üniversite olarak her geçen gün eğitim ve öğretim kalitesini arttırdıklarını ifade eden Şengörür, öğrencilerin daha donanımlı olması için çalıştıklarını kaydetti.

Demirtaş da üniversitenin başarılarını büyük bir beğeni ile takip ettiklerini belirterek ikili işbirliklerine her zaman hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. öğretim görevlisi Uğur Alkan da hazır bulundu.

-"Seninle Evlenir Miyim?" tiyatro oyunu sahnelenecek

Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında "Seninle Evlenir Miyim?" tiyatro oyunu 18 Şubat Salı günü Rektörlük Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Barbaros Uzunöner'in yazıp yönettiği komedi türündeki oyun iki perdede izleyicilerin karşısına çıkacak.

Hüseyin Demirtaş, Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Muharrem İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun kendisine kafa attığı söylentilerini gönderdiği fotoğrafla yalanladı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:57:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]