Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlahiyat Fakültesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Üniversite olarak her geçen gün eğitim ve öğretim kalitesini arttırdıklarını ifade eden Şengörür, öğrencilerin daha donanımlı olması için çalıştıklarını kaydetti.

Demirtaş da üniversitenin başarılarını büyük bir beğeni ile takip ettiklerini belirterek ikili işbirliklerine her zaman hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. öğretim görevlisi Uğur Alkan da hazır bulundu.

-"Seninle Evlenir Miyim?" tiyatro oyunu sahnelenecek

Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında "Seninle Evlenir Miyim?" tiyatro oyunu 18 Şubat Salı günü Rektörlük Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Barbaros Uzunöner'in yazıp yönettiği komedi türündeki oyun iki perdede izleyicilerin karşısına çıkacak.