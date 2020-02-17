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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyarette Vali Bilgin'e yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversitelerinin hızla gelişerek büyüdüğünü söyledi.

Vali Bilgin de üniversitenin çalışmalarını yakından takip etiklerini ve eğitim alanında yapılan her çalışmayı desteklediklerini anlattı.

THK'nin 95. kuruluş yıl dönümü


Türk Hava Kurumu'nun (THK) 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lüleburgaz'da tören düzenlendi.

Törende THK Lüleburgaz Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

THK Lüleburgaz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bektaş Yavuz, yaptığı konuşmada, THK'nın 95. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

THK'nın her geçen gün büyüdüğünü belirten Yavuz, "Türk Hava Kurumumuzu daha yürekten, daha içten sahiplenerek daha ileriye götüreceğimizden zerre kadar kuşkumuz yoktur." dedi.

Lütfullah Bilgin, Bülent Şengörür, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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