Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Gönenç Elemenli'yi ödüllendirdi.

Kaymakam Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile öğrenci Elemenli'yi makamında kabul etti.

Elemenli'yi tebrik eden Kaya, başarılı nesillere çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öğrencinin başarısı dolayısıyla ailesi ve öğretmenlerini de tebrik eden Kaya, "Bu başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Yaptığı kolay bir şey değil, örnek bir başarı hikayesi. Bu süreçte ilçemizden tam puan alan öğrencinin çıkması çok önemli." diye konuştu.

Kaymakam Kaya daha sonra Elemenli'ye bisiklet hediye etti.

Bayram pazarı arife günü kurulacak

Lüleburgaz ilçesinde arife günü bayram pazarı kurulacak.

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, gazetecilere, bayram öncesi kapalı pazar yerinde pazar kurulacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir anda yoğunluk oluşmaması amacıyla vatandaşların alışverişlerini sabahın erken saatlerinde yapmaya başlamalarını öneren Koç, pazarın gün boyu açık olacağını belirtti.

Alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini mutlaka takmaları gerektiğini vurgulayan Koç, vatandaşların Kurban Bayramı'nın kutlu olması temennisinde bulundu.