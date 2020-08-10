Lüleburgaz'da sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifince ayçiçek alımları Karaağaç ve Alacaoğlu köylerinde başladı.

Alacaoğlu köyündeki alım merkezine ilk ayçiçeğini Ovacık köyünden çiftçi Sami Özay teslim etti.

Düzenlenen törenle Özay'dan teslim alınan ayçiçeğinin ortalama veriminin 265 kilogram olarak belirlendiğini belirten Kooperatif Başkanı Rahim Kurt, üreticilere bol, bereketli bir hasat sezonu diledi.

İlk ayçiçeğini getiren Sami Özay'a ayçiçeği yağ hediye edildi.

- THK'ya deri bağışı

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi Saymanı Hasan Aktaş, Kurban Bayramı'nda 5 bin 301 koyun, 226 keçi ve 265 sığır derisi toplandığı belirtti.

Aktaş, gazetecilere, her yıl kurban bayramında deri bağışlarını kabul ettiklerini söyledi.

Kurban derilerinden elde edilen gelirin THK Üniversitesinde okuyan şehit, gazi ve ihtiyaç sahibi çocuklara burs verilmesi başta olmak üzere birçok alanda kullanılacağını ifade eden Aktaş, "Uçak, hava ambulansları ile hasta ve yararlıların en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasında, yangın söndürme uçakları ile çıkan orman yangınlarına müdahalede ve Lüleburgaz ilçemizde açılan ücretsiz havacılık eğitim kurslarında eğitim için kullanılacaktır. Vatandaşların THK ailesine inanarak bağışladıkları kurban derileri için teşekkür ediyoruz. Geleceğin pilotlarını, uçak mühendislerini yetiştirecek olan THK ailesi olarak bizlere olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmaya devem edeceğiz."

Açık havada film gösterimleri düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesi, açık havada film gösterimleri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 'Beyaz Perde Yıldızlar Altında' adlı açık hava yaz akşamları film gösterimlerinin yeniden başlayacağı kaydedildi.

Film gösterimlerinin 14 Ağustos tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi adlı filmin gösterimi ile başlayacağı belirtildi.