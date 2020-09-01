Demirköy'de bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yeni Mahalle mevkisinde bir evin çatısından duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Eylül Çarşamba günü Arizbaba köyüne bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.30-17.30 saatleri arasında 8 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.