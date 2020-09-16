Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve STK başkanları katıldı.

Bilgin, toplantıda, alınan tedbirler ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda, salgın hastalıkla ile ilgili alınan tedbirler, uygulamalar ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

- Vali Bilgin'e ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretçilerini kabul etti.

Bilgin, Niğde Çamardı Kaymakamlığına atanan Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci'yi, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Piyade Albay Tahir Savran'ı ve Ahilik Haftası kapsamında Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile beraberindekileri makamında ağırladı.

Bilgin, ziyaretlerde, Kaymakam Ekinci'ye kentte yaptığı hizmetten dolayı teşekkür etti.

Ekinci'nin güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Bilgin, yeni görev yerinde Ekinci'ye başarılar diledi.

Savran da ziyarette Valilik Defteri'ni imzaladı.