Babaeski ilçesinde çeltik hasadı etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Büyükmandıra beldesinde düzenlenen çeltik etkinliğine katıldı.

Özel, burada yaptığı açıklamada, çeltik sahalarının artması için çalışmalar yürüttüklerini, bugün 65 dekar alanda hasat çalışması yapılacağını ifade etti.

Özel, etkinliğin ardından üreticiler ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Su ürünleri denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile perakende satış yerlerinde, nakil vasıtalarında olmak üzere pek çok noktada denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.