Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

11.10.2020 14:15
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, üye ziyaretlerinde bulundu.

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, üye ziyaretlerinde bulundu.

Çalışkan, arıcıları ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Birlik üyelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çalışkan, sorun ve sıkıntıları yerinde tespit ederek gidermek istediklerini belirtti.

Çalışkan, yeni yönetim olarak kentte arıcılığın daha da gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Kan bağışı kampanyası

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince gerçekleştirilen kampanya kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bağışları kabul etti.

Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç, bağış çadırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Göç, kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini belirtti.

Türk Kızılay'ının en büyük kan tedarikçisi olduğunu aktaran Göç, bağışta bulunarak destek veren herkese teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçenin Gaziosmanpaşa, Dindoğru ve Cumhuriyet mahallelerine 12 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Arı Yetiştiricileri Birliği, Nuri Çalışkan, Kan Bağışı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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