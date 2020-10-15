Pınarhisar ilçesinde çevre yolu çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, bölgede incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere, çevre yolunda asfaltlama çalışmalarına geçildiğini bildirdi.

Çevre yolunun ilçenin en büyük sorunlarından olan ağır tonajlı taşıt trafiğine büyük bir çözüm olacağını ifade eden Talay, çalışmaların Erenler ile Ahmetbey kavşağı arasında asfaltlama ile devam ettiğini belirtti.

Çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Talay, "Çevreyolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Erenler ayrımı istikametinden Ahmetbey Yolu Kavşağına kadar asfaltlama çalışmaları bitmek üzere. Saray- Kırklareli yolunun en önemli bölümlerinden olan Pınarhisar çevre yolunun tamamlanması ile ilçe içindeki trafik sorunun büyük ölçüde çözümlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yaşlı bakımevi inşaatı

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yaşlı bakımevinin yapımına başlandı.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, gazetecilere, hayırsever bir aile tarafından 50 kişi kapasiteli bakımevi yapıldığını söyledi.

Bakımevinin 400 metrekarelik alan üzerinde 3 kattan oluşacağını ifade eden Türker, bakımevinin yapılması ile bölgedeki önemli bir eksikliğin kapatılacağını belirtti.

Yaşlı bakımevinin beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Türker, "Allah niyetlerini kabul etsin. Katkı ve emek veren, projemizi destekleyen tüm güzel yüreklere çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde eşi benzeri olmayan böylesine önemli bir projeyi Kaynarcamıza kazandırdığımız için gururlu ve çok mutluyuz. 400 metrekare zemin üzerine toplam 3 kat ve 1200 metrekare olacak yaşlı bakımevi tüm halkımıza ve Kaynarcamız'a hayırlı olsun." diye konuştu.