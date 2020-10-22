Pınarhisar ilçesinde doğal gaz dolum istasyonu çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere, ilçede kısa süre içerisinde doğalgaz kullanımının başlayacağını belirtti.

Doğal gaz dolum istasyonunun 5 bin metreküp kapasiteli olacağını ifade eden Talay, çalışmaların 20 gün içinde sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 tedbirleri

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti.

İlçede belirli aralıklar ile cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini aktaran Özalp, esnaflara da katkı vererek ticarethanelerin dezenfekte edildiğini kaydetti.

Vatandaşların da tedbirlere en iyi şekilde uyması gerektiğini ifade eden Özalp, koronavirüs ile topyekün mücadele edilmesi halinde salgının azalabileceğini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 12 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ulukonak, Dokuzhöyük, Yenimahalle, Ürünlü, Dolhan, Koyunbaba, Pasayeri, Yoğuntaş, Kayalı, Çesmeköy, Karahamza ve Çayırlı köyleri ile İnece beldesinin Kemalpaşa ve Kazımpasa, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinin Halilpasa mahallelerine 23 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ulukonak, Dokuzhöyük, Yenimahalle, Ürünlü, Dolhan, Koyunbaba, Pasayeri, Yoğuntaş, Kayalı köyleri ile Halilpaşa, Kemalpaşa, Kazımpaşa mahallerinde 10.00-12.00, Çesmeköy, Karahamza ve Çayırlı köylerinde ise 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.