Kırklareli Valiliğince yürütülen "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" kapsamında köylere çocuk oyun parkı yapıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesinin Düğüncübaşı köyünde oyun parkı yapıldığı belirtildi.

Açıklama da, ihtiyaca göre diğer köylere de oyun parkı yapılacağı ifade edildi.

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bilgin, "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" kapsamında Hasbuğa köyünde yapımı tamamlanan tarihi taş çeşmeyi inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Bilgin, proje ile tarihe ışık tutmaya çalışıldığını söyledi.

Bilgin, ardından restore edilecek kaymakamlık binası ile yeni Vize Devlet Hastanesini gezdi.