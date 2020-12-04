Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında kabul etti.
Gün, ziyarette, belediye çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.
Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirköy de yatırımların devam ettiğini belirtti.
Dolandırıcılık uyarısı
Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda beldede ürün satmak bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisini aldıklarını bildirdi.
Vatandaşların evlerine tanımadıkları kişileri kabul etmemesi gerektiğini belirten Altıntaş, "Vatandaşlarımızın evlerine ürün satmak bahanesiyle giderek dolandırıcılık yapmaya çalışan kötü niyetli şahısları, belediyemiz ve jandarma ekiplerine bildirmenizi ve ihbar etmenizi önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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