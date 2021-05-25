Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Açıkel, yaptığı açıklamada, konutların ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Açıkel, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleşeceği konusunda inancımızı hiç bir zaman kaybetmeden mücadele ettik. Yılmadan usanmadan kapı kapı dolaşıp talep topladığımız, tip projesinin üzerinde oynayarak hemşehrilerimizin ihtiyacına cevap verecek proje haline getirdiğimiz TOKİ konutları, hak sahibi hemşehrilerime teslim edilmeye başlandı. Konutlarını teslim alan hemşehrilerimizin mutlu paylaşımları bizleri de çok mutlu etti. Bu projenin ilçemiz için doğru bir proje olduğu kanıtlandı. Şükürler olsun rabbime bize bu günleri de gösterdi."

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının sivrisinek, uçkun ve haşerelere karşı ilaçladığı bildirildi.

İlaçlama çalışmalarının yaz boyunca devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da sineklerin yumurtalamasına imkan verecek, su birikintileri oluşturabilecek bölgelerde önlem almaları istendi.