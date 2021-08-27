Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı Babaeski Şubesi tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı.

Adil Onat Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ile Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Vali Bilgin, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu söyledi.

Vize 13. Tarih ve Kültür Festivali başladı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen, 13. Tarih ve Kültür Festivali başladı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan festival, bando takımının gösterisi ile devam etti.

Kortej eşliğinde festival alanına giden CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Özalp ve diğer protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

Özalp, Vize ilçesinin milattan önce 4 bin yıllara dayanan geçmişe sahip olduğunu söyledi.

İlçenin zengin tarihi ve doğasını tanıtmak için festivalin önemli olduğunu anlatan Özalp, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festival Simge Sağın konseri ile devam etti.