Kırklareli Valiliğince yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin 1 Sürü Nedenim Var Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında valilik Atatürk toplantı salonunda kurum müdürleriyle proje toplantısı yapıldı.

Vali Bilgin, konuşmasında, üreticilere sağlanan faizsiz kredi desteğiyle küçükbaş hayvan varlığının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje ile kentten köye göçün teşvik edilmesinin amaçlandığını ifade eden Bilgin, böylece kırsal gelir kaynaklarının da arttırılacağını kaydetti.

Toplantıda, projenin teknik detayları görüşüldü.

???????- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Akpınar köyü ile Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'nde 7 Aralık Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Akpınar köyünde 09.00-13.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 08.30-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendiği yer alıyor.