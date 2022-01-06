Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Limanköy köyünde yatırımları inceledi.

KÖYDES programı kapsamında kasım ayında yapımına başlanan Limanköy doğal arıtma ve kanalizasyon çalışmalarını inceleyen Erdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların da isteklerini dinleyen Erdoğan, doğal arıtma ve kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Köy içi yol ve parke taş çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Erdoğan, ayrıca bölgedeki elektrikte yaşanan sorunların da kısa sürede giderileceğini kaydetti.

Sinema etkinliği düzenlendi

Pınarhisar Belediyesince ücretsiz sinema etkinliği yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinliği kapsamında vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, 230 kişinin sinema etkinliğine katıldığını belirtti.

Etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Talay, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Hamdibey, Yeşilce, Boztaş, Karacadağ, Yiğitbaşı, Sivriler, Sislioba köyleri, İğneada beldesinin Beğendik, Limanköy, Yeni ve Deniz mahalleleri ile Lüleburgaz ilçesinin Akçaköy ve Kırcaali köyleri, Fatih, Gündoğu ile Küçükkarıştıran mahallelerine 7 Ocak Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kesintiler, Demirköy ilçesinin söz konusu köy ve mahallelerinde 09.00-17.00, Lüleburgaz ilçesinin köy ve mahallelerinde ise 10.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlarında tedbir almalarının istendiği yer alıyor.